США собираются объявить Россию спонсором терроризма и отключить от SWIFT 853 0 Экономика img_copyright

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США потребовали ужесточить санкции против России. Действующие ограничения не сдерживают Кремль от агрессивной политики, наносящей ущерб американским интересам, считают конгрессмены. Кремль подрывает мировой демократический порядок от Ливии и Сирии до Ирана и Украины, а также от Средиземного до Южного-Китайского моря. Об этом говорится в докладе о внешних угрозах для США Комитета исследований республиканской партии, пишет The Washington Examiner.