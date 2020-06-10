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США собираются объявить Россию спонсором терроризма и отключить от SWIFT
10 Июня 2020 853 0 Экономика
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Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США потребовали ужесточить санкции против России. Действующие ограничения не сдерживают Кремль от агрессивной политики, наносящей ущерб американским интересам, считают конгрессмены. Кремль подрывает мировой демократический порядок от Ливии и Сирии до Ирана и Украины, а также от Средиземного до Южного-Китайского моря. Об этом говорится в докладе о внешних угрозах для США Комитета исследований республиканской партии, пишет The Washington Examiner.
Санкции из ада-2
- Конгрессмены Майк Джонсон от Луизианы и Джо Уилсон от Южной Каролины настаивают: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. В частности за поддержку Корпуса стражей Исламской революции Ирана, а также ливанское движение «Хезболла» и запрещенную в России группировку «Талибан». Кроме этого американские законодатели выделяют «Русское имперское движение», включенное Госдепом США в список террористических организаций.
- В связи с агрессивной внешней политикой Кремля конгрессмены предлагают отключить Россию от системы международных межбанковских расчетов SWIFT. Если не получится договориться с самой организацией, на нее саму следует наложить санкции, пока она не исключит Россию из своих клиентов.
- Под санкции США должен попасть Внешэкономбанк – за то, что выступает оператором правительства России по операциям с внешним долгом и валютными резервами. ВЭБ должен быть в SDN-list – «черном списке» Минфина США.
- Также под вторичные санкции должны попасть все компании, которые сотрудничают с нефтегазовым сектором России. Штрафы за поставку оборудования должны касаться не только российских госкорпораций, но и на всех посредников.
- Новые санкции США предлагают ввести, не дождавшись одобрения второго пакета санкций против газопровода «Северный поток-2», который Россия старается достроить вопреки Вашингтону. Германия уже осудила попытки США вмешаться во внутренние дела страны и пообещала ответные меры.
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