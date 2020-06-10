Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
10 ИЮН, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

10 ИЮН, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

США собираются объявить Россию спонсором терроризма и отключить от SWIFT

10 Июня 2020 853 0 Экономика
США собираются объявить Россию спонсором терроризма и отключить от SWIFT
img_copyright

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США потребовали ужесточить санкции против России. Действующие ограничения не сдерживают Кремль от агрессивной политики, наносящей ущерб американским интересам, считают конгрессмены. Кремль подрывает мировой демократический порядок от Ливии и Сирии до Ирана и Украины, а также от Средиземного до Южного-Китайского моря. Об этом говорится в докладе о внешних угрозах для США Комитета исследований республиканской партии, пишет The Washington Examiner.

Санкции из ада-2

  • Конгрессмены Майк Джонсон от Луизианы и Джо Уилсон от Южной Каролины настаивают: Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма. В частности за поддержку Корпуса стражей Исламской революции Ирана, а также ливанское движение «Хезболла» и запрещенную в России группировку «Талибан». Кроме этого американские законодатели выделяют «Русское имперское движение», включенное Госдепом США в список террористических организаций.
  • В связи с агрессивной внешней политикой Кремля конгрессмены предлагают отключить Россию от системы международных межбанковских расчетов SWIFT. Если не получится договориться с самой организацией, на нее саму следует наложить санкции, пока она не исключит Россию из своих клиентов.
  • Под санкции США должен попасть Внешэкономбанк – за то, что выступает оператором правительства России по операциям с внешним долгом и валютными резервами. ВЭБ должен быть в SDN-list – «черном списке» Минфина США.
  • Также под вторичные санкции должны попасть все компании, которые сотрудничают с нефтегазовым сектором России. Штрафы за поставку оборудования должны касаться не только российских госкорпораций, но и на всех посредников.
  • Новые санкции США предлагают ввести, не дождавшись одобрения второго пакета санкций против газопровода «Северный поток-2», который Россия старается достроить вопреки Вашингтону. Германия уже осудила попытки США вмешаться во внутренние дела страны и пообещала ответные меры.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

"Исполнительные каникулы". Вместо реальной помощи власти установят мораторий на действия приставов

Общество

Только 39% российских компаний выжили после коронавируса

Только 39% российских компаний выжили после коронавируса
Экономика

Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого

Закредитованность россиян побила рекорд. Банки забирают почти все у каждого четвертого
Экономика

Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?

Эвакуационными рейсами Россию покинули тысячи граждан во время карантина. Как это стало возможно?
События и факты

Узнай, страна

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет

Новости дня

17:55 IT-отрасль будет профинансирована госзаказами IT-отрасль будет профинансирована госзаказами
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
Эффективная «удаленка»: бизнес оценил формат работы в период пандемии
17:03 В РФ тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить с 1 июля В РФ тарифы на услуги ЖКХ могут не повысить с 1 июля
16:06 Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы Песков: президента Украины не пригласили на парад Победы
15:18 Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ Набиуллина рассказала, как долго будет восстанавливаться экономика РФ
14:09 Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ Песков заявил об отсутствии олигархов в РФ
12:50 Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело Против Петра Порошенко завели новое уголовное дело
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
Фитнес после вируса:15-20% столичного рынка не пережили пандемию
11:58 В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет В апреле сотни россиян побывали за границей, несмотря на запрет

Узнай, страна!

13:14 В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест В Подмосковье запустили крупную фабрику кулинарных и хлебобулочных изделий, создав 500 рабочих мест
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
Московский бизнес все чаще берет кредиты под гарантии города
12:40 В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон» В Татарстане «КамАЗ» представил новое семейство сверхтяжёлых грузовиков «Самсон»
12:04 В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства В Приморье создали инновационный центр мирового уровня для сельского хозяйства
09 ИЮН, 14:02 В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет В Карелии заложили первое судно-краболов из крупного заказа, обеспечившего работу корабелов на 5 лет
09 ИЮН, 13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
09 ИЮН, 12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры! Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter