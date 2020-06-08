Обнуление президентских сроков внесли на сайт для голосования

В предыдущую версию документа не была внесена статья 81, которая обнуляет президентские сроки.

На сайте для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) размещен документ со всеми изменениям, которые будут вынесены на голосование. Тем не менее, как сообщают Ведомости, среди статей, в которые вносятся поправки не было статьи 81, которая обнуляет сроки пребывания на посту президента России. Фраза, которая позволит действующему президенту России Владимиру Путину принять участие в выборах главы государства в 2024 году появилась позже, пишет РБК.

Напоминаем, что президент России назначил всеобщее голосование по внесению поправок в Конституцию России на 1 июля. Предполагается, что Владимир Путин выступит с обращением к россиянам после проведения мероприятия.