Путин назначил «наиболее подходящий» день для голосования по Конституции 127 0 Политика img_copyright

Голосования по Конституции в России пройдет 1 июля 2020 года. Президент Владимир Путин объявил об этом на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию. По его словам, это «наиболее подходящий» день.