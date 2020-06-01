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Путин назначил «наиболее подходящий» день для голосования по Конституции

1 Июня 2020 127 0 Политика
Путин назначил «наиболее подходящий» день для голосования по Конституции
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Голосования по Конституции в России пройдет 1 июля 2020 года. Президент Владимир Путин объявил об этом на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию. По его словам, это «наиболее подходящий» день.

В один день и в шесть последующих

  • Голосование откладывалось с 22 апреля, когда оно должно было пройти первоначально. Состояться ему помешала пандемия коронавируса.
  • Процедура голосования продлится 7 дней. Это предложение озвучила глава ЦИК Элла Памфилова.
  • Электронное голосование из-за эпидемиологической ситуации может пройти в 2-3 регионах. По почте люди голосовать не будут.
  • ЦИК предложил провести голосование в помещениях и на мобильных участках. При этом ручки на избирательных участках будут одноразовыми.
  • По словам Путина, гражданам надо «дать возможность сосредоточиться на поправках в Конституцию». Люди должны принимать «это решение вне зависимости от каких-то текущих ситуаций, в том числе с коронавирусной инфекцией».
  • «Предлагали провести в день парада Победы – не надо, это святое», – сказал президент.
  • Сопредседатель рабочей группы по поправкам Клишас заявил, что регионы готовы проводить голосование по поправкам.
  • Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что чем дольше будет оттягиваться голосование, тем больше сделанный задел будет размываться.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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