Песков: поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения гражданами РФ

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 1 июля 2020 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что будет, если российские граждане проголосуют против принятия поправок в основной закон страны. По его словам, в этом случае изменения к Конституции РФ не вступят в силу. Также он напомнил, что президент России Владимир Путин с самого начала говорил о том, соответствующие поправки будут приняты только после того, как их поддержат жители страны.

"Это четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - цитирует издание РБК слова Дмитрия Пескова.

Справка

Всенародное голосование по поправкам в основной закон России пройдет 1 июля 2020 года. Изначально данное мероприятие должно было состояться 22 апреля, однако его перенесли из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что бюллетень будет содержать два варианта ответа: за и против.