Путин может обратиться к россиянам после голосования по Конституции

В Кремле прорабатывают предварительную версию выступления президента.

Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию России. По словам собственного источника РБК, такую возможность в настоящее время обсуждают в Кремле и даже готовят предварительную версию речи президента.

Напоминаем, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июня. А жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Нижегородской области и Республики Карелия могут разрешить голосование в электронном формате. Такую возможность для регионов обсудит 4 июня ЦИК.