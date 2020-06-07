В России число зараженных COVID-19 выросло на 8984 человека

На 7 июня общее количество заболевших коронавирусом достигло 467673 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России сообщили, что за минувшие 24 часа российские медики зарегистрировали 8984 человека с подтвержденной инфекцией COVID-19. Отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружено в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317) и Свердловской области (240).

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных COVID-19 достигло 467673 человек. Из них 226731 пациент выздоровел, 5859 зараженных скончались от вируса.

Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению медицинских масок. Теперь носить данное средство индивидуальной защиты необходимо всем в местах массового скопления людей, а не только инфицированным.