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Коронавирус

Меры, введенные из-за коронавируса, признаны законными

06.06.2020 12:41
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Меры, введенные из-за коронавируса, признаны законными

Принятые в стране ограничительные меры соответствуют Конституции России и направлены на защиту населения.

Минюст признал соответствующими законам России те меры, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее, проверить законность принятых в стране ограничений из-за коронавируса поручил премьер России Михаил Мишустин, причем основной акцент во время проверки должен быть сделан на то, не нарушают ли принятые ограничения права и свободы россиян. В пресс-службе Минюста сообщили, что все принятые меры по сдерживанию распространения в России эпидемии коронавируса соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, пишет РИА Новости.

Как сообщал Капитал страны, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору проверить на соответствие закону указы глав регионов и, в частности, мэра Москвы Сергея Собянина, которые вводили карантинные меры и ограничения в России.

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Мишустин поручил проверить указы по коронавирусу
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