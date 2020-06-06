Меры, введенные из-за коронавируса, признаны законными

Принятые в стране ограничительные меры соответствуют Конституции России и направлены на защиту населения.

Минюст признал соответствующими законам России те меры, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее, проверить законность принятых в стране ограничений из-за коронавируса поручил премьер России Михаил Мишустин, причем основной акцент во время проверки должен быть сделан на то, не нарушают ли принятые ограничения права и свободы россиян. В пресс-службе Минюста сообщили, что все принятые меры по сдерживанию распространения в России эпидемии коронавируса соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах страны, пишет РИА Новости.

Как сообщал Капитал страны, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минюсту и Роспотребнадзору проверить на соответствие закону указы глав регионов и, в частности, мэра Москвы Сергея Собянина, которые вводили карантинные меры и ограничения в России.