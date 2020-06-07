МЧС РФ отреагировало на предложение США о помощи в Норильске

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, в результате чего разлилось порядка 21 тыс. кубометров топлива.

Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что на данный момент российская сторона не нуждается в иностранной помощи при ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По его словам, ведомство имеет достаточное количество техники, средств и сил для того, чтобы самостоятельно справиться с разливом топлива. Также Чуприян добавил, что окончательное решение о необходимости привлечения иностранной помощи принимает руководство страны, пишет РИА Новости.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что американская сторона готова оказать Российской Федерации помощь в борьбе с последствиями ЧП в Норильске.

Напомним, что авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, в результате чего разлилось порядка 21 тыс. кубометров топлива. Отмечается, что нефтепродукты попали в почву, местный ручей и речку Амбарную.