В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введён на территории Красноярского края из-за утечки топлива в Норильске, сообщили в пресс-службе МЧС.

Данное решение было принято в среду, 3 июня, в ходе оперативного заседания правительственной комиссии, состоявшемся под руководством главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания поддержал объявление чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за утечки топлива на территории норильской ТЭЦ-3. Помимо этого, российский лидер возмутился из-за несвоевременного информирования о ЧП, передает russian.rt.

Как сообщили в МЧС РФ, в данное время подразделения МЧС выполняют комплекс мероприятий по ликвидации ЧС. На месте происшествия работает оперативная группа, которая имеет в своем распоряжении беспилотные авиационные системы для мониторинга развития ситуации. Полученные данные изучают специалисты, проводятся расчеты, строятся ортофотопланы и модели развития обстановки. Всего от РСЧС работает порядка 190 человек и 35 едениц техники. В четверг авиация МЧС РФ доставит на место ЧП 100 специалистов из Сибирского спасательного центра.

Подразделениями РСЧС произведена откачка более 100 тонн нефтепродуктов, были проведены заборы воды в реках Дальдыкан, Амбарная, озере Пясино. С помощью авиации уточняется обстановка и объёмы разлива нефтепродуктов.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В результате, по предварительной информации, разлилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов.