МЧС локализовало разлив топлива под Норильском

Власти Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня на территории региона.

В пресс-службе МЧС России заявили о том, что специалистам ведомства удалось локализовать разлив топлива в Норильске. Участники ликвидации аварии собрали более 200 тонн горюче-смазочных материалов, место разлива было огорожено девятью боновыми заграждениями протяженностью 1150 метров, специалисты обработали специальным сорбентом, который поглощает топливо, площадь в 4,6 тысячи квадратных метров.

Напоминаем, что 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения, в следствии чего произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В пресс-службе компании "Норникель" заявляют, что основной причиной аварии является потепление в условиях вечной мерзлоты. Это спровоцировало движение опоры под топливными цистернами.