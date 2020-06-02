Сахалин: рыбодобывающим предприятиям будут возмещены затраты на обсервацию работников

Компании, работающие в этой сфере, смогут получить соответствующие субсидии в конце года – соответствующее решение было принято островным правительством.

Исключение для компаний

На Сахалине власти приняли решение: возместить расходы на обсервацию вахтовиков для рыбодобывающих региональных компаний, о чем ТАСС проинформировали в пресс-службе правительства острова. До этого, как сообщалось, бизнесменов обязывали в самостоятельном порядке покрывать расходы по содержанию прибывающих с материка сотрудников в обсерваторах, что составляло весьма серьезную сумму. После этого было написано обращение представителей отрасли к региональным властям с просьбой возместить часть затрат.

«Предприятиям возместят затраты на обсервацию. Получить субсидию промысловые компании смогут в конце 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как проинформировали областные власти, для рыбной отрасли было сделано исключение по причине того, что данные предприятия не имеют возможности остановить свою деятельность на время коронавирусной пандемии, однако вместе с этим у них есть обязательства по содержанию своих сотрудников на двухнедельном карантине. При этом, как подчеркивается, никто не дает никаких гарантий по объемам добычи, что в итоге может привести к недостаточной прибыли.

Ситуация в регионе

Ситуация в Сахалинской области на сегодняшний день следующая: регион входит в число с наиболее благополучных обстановкой. На данный момент зафиксировано 74 заболевших коронавирусом, 58 случаев выздоровления и ни одного летального исхода. Более того, не было ни одного заражения внутри региона – все инфицированные приехали на остров с материка.

Что касается состояние отрасли, то лососевая путина началась на Дальнем Востоке первого июня. По причине сложившихся ограничений местные предприятия привлекают в сотрудники местных жителей. На работы приедут и несколько тысяч вахтовиков, которые по традиции являются участниками рыбного промысла.

Власти Сахалина ввели и меры предосторожности. Так, все, кто прибывает на остров, обязаны проходить тесты на ковид. Всех прибывших в Южно-Сахалинск отправляют в спецобсерваторы, которых на данный момент открыто 22. Если инфекция обнаружена –на госпитализацию. Людей с отрицательными результатами теста отправляют на обязательный домашний карантин – если есть местная прописка. Если нет – то в обсерватор на 14 дней.