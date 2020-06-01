Работающим пенсионерам продлили больничные

Больничные листы автоматически продлены до 11 июня.

Правительство продлило действие больничных листов для работающих пенсионеров старше 65 лет. Документы продлены до 11 июня автоматически, то есть пенсионерам, которые не планируют выходить на работу, не нужно будет подавать никаких документов. Листок нетрудоспособности будет выдаваться на основе тех данных, которые подаст в отделение ФСС работодатель, пишет РИА Новости.