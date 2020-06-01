Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению

Ведомство должно выполнить поручение президент до 20 июня.

Президент России Владимир Путин дал поручение Минздраву России возобновить оказание плановой медицинской помощи населению. Будут возобновлены услуги по оказанию как первичной, таки и специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Такое поручение глава России дал ведомству в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Минздрав доложит о выполнении распоряжения президента в срок до 20 июня, пишет РБК.