Минздрав возобновит оказание плановой медпомощи населению
01.06.2020 14:51
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Ведомство должно выполнить поручение президент до 20 июня.
Президент России Владимир Путин дал поручение Минздраву России возобновить оказание плановой медицинской помощи населению. Будут возобновлены услуги по оказанию как первичной, таки и специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Такое поручение глава России дал ведомству в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Минздрав доложит о выполнении распоряжения президента в срок до 20 июня, пишет РБК.
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