Названо эффективное средство защиты от COVID-19

Лучше всего от заражения COVID-19 защищают строительные респираторы.

Врач-вирусолог Виктор Ларичев из центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что лучше всего от заражения новой коронавирусной инфекцией защищают строительные респираторы. По его словам, респираторы, в отличие от медицинских масок, плотнее сидят на лице и задерживают пыль. Кроме того специалист отметил, что маски тоже можно использовать для борьбы с распространением COVID-19, так как они задерживают капли, которые могут вылетать вместе с вирусом при разговоре, чихании или кашле.