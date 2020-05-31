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Коронавирус

Попова: на пляжах не нужно носить маски

31.05.2020 12:39
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Попова: на пляжах не нужно носить маски

Анна Попова заявила, что отдыхающие на пляже обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина, сообщила, что российским гражданам на пляжах не нужно носить медицинские маски. Также она подчеркнула, что при этом отдыхающие, которые не являются родственниками, обязаны соблюдать безопасное расстояние из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

"Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, - да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", - цитирует агентство ТАСС слова Анны Поповой.

Ранее глава комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что по всей России пляжные курорты начнут открываться к 1 июля.

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