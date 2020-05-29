В Госдуме назвали сроки открытия пляжей

По всей стране планируется открыть пляжи к 1 июля.

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о том, когда планируется возобновить работу пляжей в России. По его словам, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, россиянам рекомендовано не ездить за границу, а провести отпуск на российских курортах. Власти начнут постепенное снятие ограничений с туристической отрасли уже начиная с 1 июня. Первыми будут открыты санатории с медицинской лицензией, а уже после этого произойдет открытие пляжей, причем в каждом регионе срок открытия может различаться. А по всей стране пляжные курорты начнут работу с 1 июля, пишет Парламентская газета.

Напоминаем, что работа санаториев будет строго подчинена требованием Роспотребнадзора, которые призваны обеспечить безопасность проживающих и персонала. Как ранее писал Капитал страны, россияне смогут заселиться в санаторий только при наличии справки об отсутствии у них коронавируса, размещение в номерах будет по одному человеку, если речь идет не о членах одной семьи, а питаться гости будут или в своих номерах или в столовой заведения по системе заказов.