В Подмосковье отменят электронные пропуска
22.05.2020 19:52
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Решение об отмене электронных пропусков вступит в силу 23 мая.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что принято решение об отмене цифровых пропусков в регионе с 23 мая. Об этом Воробьев рассказал на своей странице во "ВКонтакте". Для того чтобы попасть в столицу, жители Подмосковья могут воспользоваться ранее выданными пропусками до 27 мая, после этой даты необходимо будет оформить новый пропуск для поездки в Москву на портале mos.ru.
- Также, губернатор рассказал о снятии некоторых ограничений. Уже с понедельника заработают офисы продажи автомобилей и реализации квартир на стройках жилых домов. А через некоторое время будут открыты и МФЦ, правда прием жителей будет временно осуществляться по предварительной записи.
- Но отмена ограничений коснется не всех. Так, жители Подмосковья старше 65 лет должны все еще соблюдать режим самоизоляции. Остальных жителей региона Воробьев просит быть более внимательными и осторожными и соблюдать правила для того, чтобы можно было быстрее отметить все оставшиеся ограничения, пишет РИА Новости.
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