Собянин: в Москве необходимо продлить меры строгого ограничения

Режим самоизоляции в столице будет продлен на неопределенный срок.

Во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с главой государства Владимиром Путиным, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице необходимо продлить строгие меры ограничения. Это касается ограничения режима передвижения москвичей, сохранения системы пропусков и масочного режима, а также строгого ограничения работы компаний и усиленных мер защиты на транспорте.

По его словам сохранение строгих ограничительных мер с одной стороны станет гарантией сохранения стабильности ситуации с коронавирусом в столице, а с другой позволит открывать те сферы экономики, в которых удастся наладить безопасный режим работы, пишет РИА Новости. Тем не менее, Собянин не назвал срок продления в Москве жестких ограничений.