Греция готовится к летнему туристическому сезону
21.05.2020 14:06
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Открытие сезона запланировано на 15 июня.
- Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в своем телеобращении к гражданам страны сообщил, что правительство приняло решение об открытии туристического сезона. Так, с 25 мая граждане Греции смогут заняться яхтингом, который признан одним из наиболее безопасных видов туристического отдыха, а полностью сезон для внутреннего туризма откроется с 15 июня.
- Начиная с 1 июля будут возобновлены международные перелеты. Сначала с Германией, Сербией и Болгарией, а затем с Израилем, Кипром и другими соседними странами, пишет РИА Новости.
- Примечательно, что власти Греции решили не требовать от туристов справки об отсутствии коронавируса. По словам премьера, тесты будут проводиться выборочно на местах.
- Как ранее сообщал Капитал страны, границы для иностранных туристов откроют Турция и Кипр. Власти Турции приняли решение о приеме иностранных граждан из 31 страны уже с 20 мая, но будет открыт только медицинский туризм. А Кипр восстановит иностранный туризм начиная с 15 июня.
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