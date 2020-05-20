Кипр открывает границы для туристов

Туристы смогут посетить Кипр начиная с 15 июня.

Глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Кипра Андреас Куприану сообщил кипрскому агентству новостей о том, что власти страны приняли решение открыть границы для туристов после того, как будет принят протокол с нормами об оказании туристических услуг при распространении коронавируса. Предполагается, что границы могут быть открыты начиная с 15 июня. Куприану рассчитывает, что доход туристической отрасли восстановится в пределах 30% от прошлогодних показателей, пишет РИА Новости.