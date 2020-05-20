Российские санатории будут принимать гостей только при наличии теста на коронавирус

Роспотребнадзором подготовлены рекомендации относительно организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19.

Как сообщает russian.rt, санаториям предложено размещать в каждом номере только по одному человеку (данное ограничение не коснется семей и сопровождающих).

Принимать прибывших в санатории гостей будут только при наличии у них отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию , полученных не позднее, чем за двое суток до отъезда.

, полученных не позднее, чем за двое суток до отъезда. В ведомстве также предложили санаториям организовать питание по номерам или в столовых и кафе, при этом должно соблюдаться социальное дистанцирование.

На пляже также придется соблюдать принципы социального дистанцирования. Шезлонги и зонтики будут расставлены подальше друг от друга, а охрана пляжа должна будет следить за тем, чтобы он не переполнялся и отдыхающие избегали лишних контактов, пишет interfax.ru.

Ежедневно всем отдыхающим будет проводится измерение температуры, граждан с признаками ОРВИ изолируют и сообщат в лечебную часть.