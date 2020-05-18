Турция открывает границы для иностранных туристов

Сначала будет доступен только медицинский туризм по нескольким направлениям, включая онкологию, ортопедию, травматологию, детскую хирургию и некоторые другие.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), власти Турции приняли решение открыть границы для иностранных туристов. Так, Турцию смогут посетить граждане 31 страны, включая и россиян, уже с 20 мая. Таким образом власти намерены проверить принятые в Турции противовирусные меры.

Тем не менее, сначала в стране будет доступен только оздоровительный туризм, по таким направлениям, как ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие. Туриста могут сопровождать двое человек, которые обязаны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции или пройти обязательное платное тестирование. Туристы смогут попасть в Турцию только через Стамбул и Анкару, пишет РИА Новости.