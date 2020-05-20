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В России появятся магазины без касс и продавцов

20.05.2020 12:06
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В России появятся магазины без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» тестируют новую технологию покупок.

В ближайшем будущем в России могут появиться магазины без касс и продавцов. Новый проект в настоящее время тестируют Сбербанк и Visa в магазине «Азбука вкуса», который расположен в деловом центре «Москва-Сити». Покупатели смогут оплачивать товары в таких магазинах с помощью специального мобильного приложения Take&Go от Сбербанка, привязав к нему карту Visa, а система компьютерного зрения будет обеспечивать порядок и следить за покупателями.

На входе в магазин покупатель должен зарегистрироваться у турникета, отсканировав QR-код. А дальше совершать необходимые покупки. Так, если покупатель взял какой-либо товар, он автоматически будет попадать в виртуальную корзину, если же положил обратно, то товар будет удален из корзины. Приложение автоматически оплатит покупки после выхода из магазина, пишет РБК.

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