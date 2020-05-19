Активность МСП снизилась до минимальных значений
19.05.2020 19:12
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На падение индекса деловой активности МСП повлияла исключительно пандемия коронавируса.
- Согласно данным ежемесячного опроса, проводимого среди предпринимателей Промсвязьбанком, «Опорой России» и агентством Magram Market Research, индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле упал до минимума за всю историю расчета показателя. Так, в апреле текущего года индекс опустился до 38,5 пункта, тогда как в марте показатель составлял 45 пунктов.
- Рекордно низких показателей достигла и доля выручки представителей малого и среднего бизнеса. Показатель опустился до 22,2 пункта в апреле с 30,6 пункта в марте. Причем 60% опрошенных ожидают дальнейшего падения выручки.
- А вот доля предприятий уволивших своих сотрудников увеличилась. Так, доля компаний МСП, которые вынуждены были сократить штат увеличилась до 35% в апреле, тогда как в марте она составляла 15%. А 31% представителей малого и среднего бизнеса заявили о сокращении штата в течение ближайших 3 месяцев, пишет РБК.
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