Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Не исключено, что для граждан РФ условия, согласно которым они будут выходить на досрочную пенсию, станут более мягкими.

Как пишут «Известия» со ссылкой на свой источник, соответствующее предложение занесено в план по восстановлению отечественной экономики, направленный в правительство представителями Минэкономразвития.

Суть предложения ведомства состоит в следующем: до конца 2020 года отправить на заслуженный отдых тех граждан, кому до выхода на пенсию остается три года. согласно законодательству, этой возможностью могут воспользоваться те россияне, кто остался без работы за два года до пенсионного возраста. А также те женщины и мужчины, у кого рабочий стаж составляет 20 и 25 лет соответственно.