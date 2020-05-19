Работающим пенсионерам продлили больничные

При необходимости больничный лист может быть продлен до 29 мая.

Правительство приняло решение продлить больничные листы работающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. При желании они могут автоматически продлить больничный на срок до 29 мая, пишет РБК.

Напоминаем, что больничные листы оформлены на тех пенсионеров, возраст которых превышает 65 лет и которые не перешли на удаленный режим работы или не отправились в отпуск, но вынуждены соблюдать режим самоизоляции.