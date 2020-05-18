Мишустин: 27 регионов готовы к смягчению режима ограничений

В 27 регионах России можно начинать постепенное снятие карантинного режима, так как коэффициент распространения коронавируса в них не превышает единицы.

Во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов России могут начать смягчать режим ограничений. По его словам они вполне готовы к отмене некоторых ограничительных мер, так как коэффициент распространения коронавируса в данных 27 регионах «не превышает единицы», что видно из итогов мониторинга ситуации за последние несколько дней, пишет РБК. Тем не менее, какие именно регионы входят в число 27 готовых с частичной отмене карантинного режима премьер не сказал.