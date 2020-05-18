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Доллар упал ниже 73 рублей

18.05.2020 12:03
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Доллар упал ниже 73 рублей

Как свидетельствуют данные Московской биржи, российская валюта усилила рост на фоне дорожающей нефти марки Brent.

Долларовый курс расчетами «завтра» на 10:07 по мск упал на 68 копеек, до отметки 72,9 рубля, евро потерял в стоимости 72 копейки, опустившись до 78,9 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки.

Как сообщается, фьючерс июля нефти Brent растет на 4,28%, до отметки 33,89 доллара за баррель. Фьючерсы нефти WTI выросли на 2,85%, до уровня 30,36 доллара за баррель.

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