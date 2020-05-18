В России зафиксировано 8926 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки зафиксировано 8 926 новых случаев заражения коронавирусом, включая 3577 (40,1%) без клинических проявлений.

Информация о заболевших поступила от представителей оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Всего на данный момент в России зафиксировано 290 678 случаев заболевания COVID-19 из 85 регионов (+3,2%).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений», - цитирует сообщение штаба РИА Новости.

Также, как сообщается, на данный момент выздоровело 70 209 человек, летальных случаев – 2 722.