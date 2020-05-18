Эксперт назвал россиян, которым необходима вакцинация в первую очередь

Люди, входящие в группу риска, которые непосредственно контактируют с инфицированными или с большим количеством человек в ходе своей работы, должны получить вакцину в первую очередь.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев назвал те категории граждан России, которых будут вакцинировать в первую очередь. В первую очередь необходимо вакцинировать людей, входящих в группу риска, а именно: врачей, работников, непосредственно контактирующих с большим количеством людей, таких, как, например, кассиры или водители такси, волонтеров. Остальных людей, особенно тех, у кого после тестирования будет выявлено достаточное количество антител, вакцинировать сразу не нужно. А вот когда вакцины получат все россияне, входящие в группу риска, тогда можно приступить к массовой вакцинации населения, пишет НСН.