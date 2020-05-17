Тестирование на антитела к COVID-19 станет доступным для всех жителей Москвы

Любой житель мегаполиса через 2–3 недели сможет пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1», пишет gazeta.ru.

Градоначальник также отметил, что такая возможность появится после того, как система тестирования выйдет «на большие мощности».

Напомним, что бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу стартовало в столице с 15 мая. Но пока тестирование выборочное и пройти его могут лишь те, кто получил специальное приглашение.