Тестирование на антитела к COVID-19 станет доступным для всех жителей Москвы
17.05.2020 22:45
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Любой житель мегаполиса через 2–3 недели сможет пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1», пишет gazeta.ru.
Градоначальник также отметил, что такая возможность появится после того, как система тестирования выйдет «на большие мощности».
Напомним, что бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу стартовало в столице с 15 мая. Но пока тестирование выборочное и пройти его могут лишь те, кто получил специальное приглашение.
- Ранее оперативный штаб проинформировал о том, что порядка 2000 жителей столицы сдали анализы на иммунитет к COVID-19.
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