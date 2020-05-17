Россиян предупредили об аномально холодной погоде

Днем температура воздуха прогреется до 12-17°C.

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в центральной части России и в Москве на следующей неделе ожидается аномально холодная погода. По его словам, в ближайшие 6 дней столбик термометра опустится ниже климатической нормы на 3-4 градуса. Таким образом, с понедельника по пятницу днем температура воздуха прогреется до 12-17°C.

Согласно данным Вильфанда, аномальное похолодание в Центральной России связано с переносом воздушных масс с северо-запада, пишет ТАСС.