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Коронавирус

Российские врачи не манипулируют данными о смертности от COVID-19

17.05.2020 14:24
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Российские врачи не манипулируют данными о смертности от COVID-19

На сегодняшний день в нашей стране уровень смертности от коронавирусной инфекции в 7,5 раз ниже, чем по миру в целом.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявила, что российские врачи не манипулируют данными о смертности от новой коронавирусной инфекции. По ее словам, медицинским работникам не выгодно занижать показатели летальных случаев от COVID-19, поскольку тарифы на лечение инфицированных выше по сравнению с другими заболеваниями.

"И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", - отметила Голикова.

Зампредседателя правительства РФ добавила, что на сегодняшний день в нашей стране уровень смертности от коронавирусной инфекции в 7,5 раз ниже, чем по миру в целом. Также она подчеркнула, что эти сведения получены от ЗАГСов, а официальные данные о причинах летальных исходов за апрель появятся только в конце мая, пишет РИА Новости.

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