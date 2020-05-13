В России за сутки отмечено 10028 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество инфицированных достигло 242271 человека.
За прошедшие сутки медики выявили в России 10028 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество заболевших в столице. Московские медики обнаружили 4703 инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки, а общее количество зараженных в Москве достигло 126004 человек.
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России общее количество инфицированных достигло 242271 человека, выздоровело от инфекции 48003 пациента, скончалось 2212 человек.
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