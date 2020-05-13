Назван срок создания действующего лекарства от COVID-19

В настоящее время ни одно лекарственное средство не показало эффективность в лечении коронавирусной инфекции.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда можно ждать действующего лекарства от коронавирусной инфекции. По его словам, все те препараты, которые проходят тестирование в настоящее время, не показали существенной эффективности против COVID-19. Поэтому существует единственная надежда, что лекарство удастся получить с помощью переболевших коронавирусом и выработавших антитела людей. Такое лекарство будет основано на использовании рекомбинантных антител, пишут Известия.

При этом вирусолог заявил, что только после того, как в стране будет проведено массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу, которое покажет, что порядка 30% населения переболело инфекцией, можно будет отменять карантинные меры.