Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Как считает Сергей Катырин, ситуацию на российском рынке труда можно было бы стабилизировать благодаря снижению ставок страховых взносов для компаний МСП, сокращению НДФЛ до 6,5% с 13%, а также фиксированному пособию.

Напомним, что в минувший понедельник Владимир Путин обозначил ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, самозанятых, а также семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что меры по поддержке экономики и граждан имеют беспрецедентный характер. То есть, в новейшей истории страны власти еще никогда не выделяли столько ресурсов. Даже в период кризиса 2008 года.

Анализируя обращения малого и среднего бизнеса, глава ТПП обозначил еще несколько мер, благодаря которым можно будет привести рынок труда в стабильное состояние. В частности, предлагается для тех компаний, у кого произойдет прирост численности работающих, сокращать ставки страховых взносов в социальные фонды до пяти процентов.

«Основанием для снижения должны служить официальные отчеты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также одновременно снизить до конца года и ставку налога на доходы физических лиц – до 6,5%», - цитирует РИА Новости Катырина.

Также, чтобы сохранить кадры, находящиеся в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы, если обороты компании упали больше, чем в два раза, необходимо выплачивать фиксированное пособие за счет государства.