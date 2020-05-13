В Госдуме рассмотрят новые меры поддержки бизнеса из-за COVID-19

Сегодня депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект, в котором речь идет о расширении полномочий правительства и новых мерах поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Суть документа в следующем: у правительства появляется право на принятие решений, благодаря чему конфискованный этиловый спирт можно будет применять в производстве антисептиков. Кроме этого, у туроператоров и транспортных компаний появится возможность выдавать вместо возврата денег (за несостоявшиеся туры и поездки) специальные ваучеры.

В частности, в документе предусмотрен следующий момент: субъекты МСП (малое и среднее предпринимательство), занимающиеся торговлей подакцизными товарами, будут иметь возможность получать господдержку. Плюс к этому, к программам финансирования могут быть допущены и субъекты МСП, которые не предоставили в срок налоговую отчетность за 2018 год, если они сдадут ее до 31 мая 2020 года.

Документ также предусматривает и ряд других норм. В том числе и расширение списка областей, в которых в этом году могут быть автоматически продлены свидетельства и разрешении. Речь также идет об особом порядке продления и расторжения в текущем году ряда арендных договоров.