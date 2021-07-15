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Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты

15 Июля 2021 385 1 Экономика
Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты

Затяжное падение доходов россиян одновременно с непрекращающимся ростом цен на продовольствие рисуют на графиках крест нищеты. По данным исследования аналитического центра Университета «Синергия», 16% россиян, или каждый шестой, вынуждены тратить все свои доходы на еду. В реальном выражении это 23,3 млн человек. Согласно данным ООН, более 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. человек находятся на грани голода.

Есть в России становится дорого

  • С момента присоединения Крыма доходы россиян обрушились уже на 10%, а рост цен на продовольствие в первом полугодии 2021 года достиг шестилетнего рекорда – 8,7%. Это приводит к тому, что россияне все больше тратят на еду, а многим из них на естественную потребность уже не хватает заработка.
  • Согласно исследованию аналитического центра Университета «Синергия», результаты которого публикует РИА Новости, каждый шестой житель России (16%) тратит все доходы на покупку еду. Это 23,3 млн человек, для которых любая другая покупка, кроме еды, оказывается невозможной.
  • Вместе с тем 60,4% россиян тратят половину зарплаты на еду. И только 28,8% расходуют на питание треть личного бюджета. При этом, по данным Росстата, 53,7% жителей России живут на сумму меньше 27 тыс. руб. в месяц. Еще 34,5% – на 19 тыс. руб., а 20,4% – на 14 тыс. руб.
  • У 9,7% россиян доходы не превышают 10 тыс. руб. И лишь у 6,4% они составляют более 75 тыс. руб. в месяц. Такое распределение доходов и проблема с ростом цен на продовольствие уже привели к тому, что в стране, по данным ЮНИСЕФ, входящей в структуру ООН, 9 млн человек живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Между тем 400 тыс. россиян находятся на грани голода.

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  • Проблема обостряется и все больше россиян требуют ввести госрегулирование цен по модели СССР – этого хотят 20,1% жителей страны, а еще 24,9% призывают «бороться со спекулянтами». Только 25,8% видят истинную причину всех бед – проблема не в высоких ценах, а в низких доходах, считают эти люди. Но в текущей модели экономики и госуправления повысить доходы почти непосильная задача. В 2021-24 годах зарплаты россиян будут расти самыми медленными темпами в XXI веке.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:18 0 0
И.И..:

проблема не в высоких ценах, а в низких доходах...высокие доходы автоматически ведут к рост сс и цен. государство ищет порог выживаемости россиян экспериментальным путем, выше которого им никто не даст подняться.и так было всегда. это ясно тем, кто знает историю. кто не знает, молиться на идолов и призывает их бороться с тем, чему они сами есть причина.

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