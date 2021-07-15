Все деньги на еду уходят у каждого шестого жителя России. У 60% – половина зарплаты 385 1 Экономика

Затяжное падение доходов россиян одновременно с непрекращающимся ростом цен на продовольствие рисуют на графиках крест нищеты. По данным исследования аналитического центра Университета «Синергия», 16% россиян, или каждый шестой, вынуждены тратить все свои доходы на еду. В реальном выражении это 23,3 млн человек. Согласно данным ООН, более 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тыс. человек находятся на грани голода.