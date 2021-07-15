«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР
15 Июля 2021 262 1 Экономика
Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло, которым президент Владимир Путин и его правительство имитировали контроль над продовольственной инфляцией, не особо впечатлили россиян. Судя по опросу Университета «Синергия», почти каждый второй житель страны требует от власти более решительных мер – в духе методов, которые применялись в СССР. В частности, существенная доля россиян хочет увидеть в исполнении властей «борьбу со спекулянтами».
Спрос на советские методы решения проблем растет
- Рост цен на продовольствие в России на конец июня составил 8,67%. Он оказался наиболее сильным с 2015 года. Многие товары, например картофель и морковь, подорожали более чем на 100%. Регулирование цен со стороны правительства коснулось всего двух товаров – сахара и подсолнечного масла – и было фактически свернуто к июню.
- В результате, как показал опрос Университета «Синергия» (его результаты публикуют РИА Новости), 45,1% россиян высказались за возвращение советских методов борьбы с ценами. Из них 20,1% выступают за прямое госрегулирование цен, а 24,9% считают необходимым «бороться со спекулянтами».
- Сторонников рыночной экономики в стране примерно столько же. Они предлагают другие методы, которые не приведут к пустым полкам. 19,2% предлагают ограничить монополии, а 25,8% и вовсе говорят, что проблема не в высоких ценах, а в низких доходах, которые с присоединения Крыма в 2014 году обрушились на 11%.
- Чтобы не было проблемы, зарплаты нужно «повысить на уровень инфляции», считает часть россиян. Еще 6,1% предлагают властям снизить налоги, которые растут непрерывно последние семь лет. Меньшинство – 3,8% – считают, что ситуацию можно поправить ключевой ставкой Центробанка.
- Рост цен на продукты заметили почти все – 96,2%. Больше всего, по мнению россиян, подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительное масло (цены на него регулировались и не должны были меняться). В итоге более 60% семей тратят на еду половину своего дохода, а у 16% на питание уходит весь заработок.
- В росте цен россияне винят девальвацию рубля (36,1% – напомним, что в правительстве радовались девальвации – «это великолепно для отечественного производства», заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров), а также торговые сети, которые «накручивают цены» (31%). Также 26,3% уверены, что проблема из-за вывоза продовольствия за рубеж. При этом Владимир Путин пытался в ходе «прямой линии» убедить россиян, что рекордный экспорт продовольствия из России при рекордной инфляции – это хорошо.
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- Между тем россиянам посоветовали готовиться к резкому росту цен на продукты питания уже этой осенью. «Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», – заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
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спекуляциями занимается государство. россияне не понимают этого и призывают бороться с ветряными мельницами тех, кто раскачивает экономическую ситуацию внутри страны ради милитаризма, поголовного контроля и цензуры.