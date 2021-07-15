«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР 262 1 Экономика

Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло, которым президент Владимир Путин и его правительство имитировали контроль над продовольственной инфляцией, не особо впечатлили россиян. Судя по опросу Университета «Синергия», почти каждый второй житель страны требует от власти более решительных мер – в духе методов, которые применялись в СССР. В частности, существенная доля россиян хочет увидеть в исполнении властей «борьбу со спекулянтами».