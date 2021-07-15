ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 ИЮЛ, 15:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 ИЮЛ, 15:09 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР

15 Июля 2021 262 1 Экономика
«Нужно бороться со спекулянтами». Половина россиян выступила за контроль над ценами как в СССР

Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло, которым президент Владимир Путин и его правительство имитировали контроль над продовольственной инфляцией, не особо впечатлили россиян. Судя по опросу Университета «Синергия», почти каждый второй житель страны требует от власти более решительных мер – в духе методов, которые применялись в СССР. В частности, существенная доля россиян хочет увидеть в исполнении властей «борьбу со спекулянтами».

Спрос на советские методы решения проблем растет

  • Рост цен на продовольствие в России на конец июня составил 8,67%. Он оказался наиболее сильным с 2015 года. Многие товары, например картофель и морковь, подорожали более чем на 100%. Регулирование цен со стороны правительства коснулось всего двух товаров – сахара и подсолнечного масла – и было фактически свернуто к июню.
  • В результате, как показал опрос Университета «Синергия» (его результаты публикуют РИА Новости), 45,1% россиян высказались за возвращение советских методов борьбы с ценами. Из них 20,1% выступают за прямое госрегулирование цен, а 24,9% считают необходимым «бороться со спекулянтами».
  • Сторонников рыночной экономики в стране примерно столько же. Они предлагают другие методы, которые не приведут к пустым полкам. 19,2% предлагают ограничить монополии, а 25,8% и вовсе говорят, что проблема не в высоких ценах, а в низких доходах, которые с присоединения Крыма в 2014 году обрушились на 11%.
  • Чтобы не было проблемы, зарплаты нужно «повысить на уровень инфляции», считает часть россиян. Еще 6,1% предлагают властям снизить налоги, которые растут непрерывно последние семь лет. Меньшинство – 3,8% – считают, что ситуацию можно поправить ключевой ставкой Центробанка.
  • Рост цен на продукты заметили почти все – 96,2%. Больше всего, по мнению россиян, подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительное масло (цены на него регулировались и не должны были меняться). В итоге более 60% семей тратят на еду половину своего дохода, а у 16% на питание уходит весь заработок.
  • В росте цен россияне винят девальвацию рубля (36,1% – напомним, что в правительстве радовались девальвации – «это великолепно для отечественного производства», заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров), а также торговые сети, которые «накручивают цены» (31%). Также 26,3% уверены, что проблема из-за вывоза продовольствия за рубеж. При этом Владимир Путин пытался в ходе «прямой линии» убедить россиян, что рекордный экспорт продовольствия из России при рекордной инфляции – это хорошо.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Между тем россиянам посоветовали готовиться к резкому росту цен на продукты питания уже этой осенью. «Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», – заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
И
14:49 0 0
И.И..:

спекуляциями занимается государство. россияне не понимают этого и призывают бороться с ветряными мельницами тех, кто раскачивает экономическую ситуацию внутри страны ради милитаризма, поголовного контроля и цензуры.

Статьи

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности

Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности
Экономика 3

«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес

«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес
Экономика 2

США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла

США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла
Экономика

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
Экономика 2

Узнай, страна!

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов

В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей

В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей

Новости дня

14:44 В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита В Кремле рассказали о сроках проведения «нормандского» саммита
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
ЕП призвал ЕС готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ
14:11 «У нас своих хватает». Кремль исключил допуск иностранных вакцин в Россию «У нас своих хватает». Кремль исключил допуск иностранных вакцин в Россию
13:11 Песков: Россия проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне западных санкций Песков: Россия проработает вопрос помощи Белоруссии на фоне западных санкций
12:50 Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова Верховная Рада приняла отставку главы МВД Украины Арсена Авакова
12:30 Украина захотела получить компенсацию еще и за «Турецкий поток» Украина захотела получить компенсацию еще и за «Турецкий поток»
11:27 Греция призвала Украину отказаться от «опасной авантюры» по Крыму Греция призвала Украину отказаться от «опасной авантюры» по Крыму
Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности
Польша нанесла удар по «Северному потоку-1». «Газпром» потерял треть его мощности
10:46 В Германии заявили, что «Северный поток-2» нужен стране В Германии заявили, что «Северный поток-2» нужен стране

Узнай, страна!

14:50 В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес
«Это криминал чистый». Компании IKEA могли поставлять незаконно вырубленный сибирский лес
14 ИЮЛ, 23:46 В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей В Москве тестируют уникальный российский нейроимплант для незрячих людей
14 ИЮЛ, 20:58 Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе
14 ИЮЛ, 20:34 В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами
14 ИЮЛ, 18:36 В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка» В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»
13 ИЮЛ, 23:27 В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов
США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла
США готовы нанести ответный удар. Добыча сланцевой нефти резко выросла
13 ИЮЛ, 21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
13 ИЮЛ, 19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
13 ИЮЛ, 14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
12 ИЮЛ, 23:26 В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter