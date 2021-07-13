Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли
13 Июля 2021 325 0 Экономика
Низкий рост реальных заработных плат Минэкономразвития заложило в базовый сценарий нового макроэкономического прогноза до 2024 года. Чиновники ждут рекордного за 9 лет роста экономики в этом году и темпов не меньше 3% ВВП ежегодно в следующие три года. Однако общий успех экономического развития не коснется в полной мере кошельков россиян – зарплаты будут расти даже меньше, чем они росли после 2014 года.
Зарплаты будут расти все медленнее и медленнее
- По данным «Ведомостей», Минэкономразвития заложило в базовый сценарий макроэкономического прогноза до 2024 года новые показатели по росту экономики и доходов россиян. В частности, зарплаты в текущем году должны увеличиться на 9,1%, или на 5 тыс. руб., до 56 тыс. в месяц. Однако если учесть инфляцию и подсчитать реальный рост зарплат, то при росте цен на 6% зарплаты вырастут всего на 3,1%. При этом инфляция уже достигла 6,6%.
- Таким образом, заявленный номинальный рост на 9,1% в реальном выражении будет около 2,5-3%, что ниже даже 2020 года, когда зарплаты россиян выросли на 3,8% в реальном выражении (то есть за вычетом инфляции). Между тем в 2022 году реальный зарплаты увеличатся всего на 2,4%, а в 2023-24 годах – на 2,5% в год. Итого за четыре года зарплаты станут больше приблизительно на 11,9% (приблизительно – поскольку неясно, смогут ли власти справиться с высокой инфляцией).
- Много это или мало можно понять, если сопоставить данные с предыдущими периодами. Так, например, в 2015 году россияне после присоединения Крыма потеряли 9% реальных зарплат. В 2016 году уже был минимальный рост – 0,8%, в 2017 – 2,9%, в 2018 – 8,5%, в 2019 – 4,8%. В результате за четыре года после крымского кризиса зарплаты выросли на 17%. В полтора раза быстрее, чем обещает Минэкономразвития.
- Еще печальнее картина будет, если сравнить темпы роста зарплат до присоединения Крыма. В 2010-13 годах зарплаты, по данным Росстата, выросли на 22,8%. Это уже вдвое больше, чем обещают власти теперь. Но если вернуться в начало 2000 годов, когда экономика после дефолта 1998 года быстро восстанавливалась, в страну приходил иностранный капитал, а россияне не угодили в ловушку среднего дохода и госмонопольного капитализма, который выстроил Владимир Путин, то текущее положение вещей не может быть удовлетворительным.
- В 2000 году зарплаты россиян выросли на 20,9%, в 2001 – на 20%, в 2002 – на 16,2%, в 2003 – на 10,9%. Вплоть до конца второго срока Путина зарплаты росли двухзначными темпами – в 2007 году рост составлял 17,2%. Россияне зарабатывали больше и богатели. После Путин пошел на третий срок, присоединил Крым, вмешался в конфликт на Украине и, чтобы закрепить за собой власть, начал делать из России «осажденную крепость». За этим последовало падение роста зарплат, доходов и увеличение числа бедных почти до 20 млн человек.
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- Росстат между тем сообщает, что средняя заработная плата россиян в 2020 году составляла 51 325 руб. Но потом статистическое ведомство подсчитало зарплаты не только чиновников и сотрудников госкомпаний, но и индивидуальных предпринимателей, занятых в частных компаниях, малом и среднем бизнесе. Получилось, что медианная зарплата в России равняется 34 422 тыс. руб. То есть половина россиян зарабатывает больше этой суммы, а половина – меньше.
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