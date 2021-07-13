Власти записали в планы низкий рост зарплат. Так медленно за последние 20 лет они еще не росли 325 0 Экономика

Низкий рост реальных заработных плат Минэкономразвития заложило в базовый сценарий нового макроэкономического прогноза до 2024 года. Чиновники ждут рекордного за 9 лет роста экономики в этом году и темпов не меньше 3% ВВП ежегодно в следующие три года. Однако общий успех экономического развития не коснется в полной мере кошельков россиян – зарплаты будут расти даже меньше, чем они росли после 2014 года.