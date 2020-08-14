Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 АВГ, 17:34 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

14 АВГ, 17:34 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

14 Августа 2020 641 0 Политика
«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

Утром 14 августа главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале о необходимости ввести в Белоруссию «вежливых людей» для наведения порядка. За два дня до этого сервис слежения за самолетами FlightRadar зафиксировал прибытие в страну военного лайнера Ту-134, на котором с советских времени перевозили высшее партийное руководство и руководящий состав Минобороны, а также самолета Ту-134АК.

Настала пора «вежливых людей»?

  • Впервые «вежливые люди» – российские солдаты без знаков различия появились в 2014 году в Крыму. Они способствовали переходу полуострова в состав России и блокировали украинские военные части. К теме «вежливых людей» обратилась главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которую считают идеологическим рупором Кремля.
  • «Пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала в Telegram-канале Симоньян, комментируя протесты в союзном государстве, которое в лице Александра Лукашенко отказалось от глубокой интеграции.
  • Слова Симоньян могут быть больше, чем эмоциональной репликой. Поскольку, как пишет РБК, 12 августа два военных борта совершали полеты из Москвы в Минск. В частности борт RA-65690 и RA-65992. Первый подал последний сигнал в районе населенного пункта Ухвала в Минской области, второй вылетел из Минска обратно в Москву.
  • До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
  • Однако, похоже, российские военные, если и примут участие в белорусских событиях, то на стороне действующего президента. Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с переизбранием, а МИД РФ назвал протесты иностранным вмешательством.
  • Тем временем соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Страны ЕС и США призвали провести досрочные выборы президента и пригрозили санкциями режиму Лукашенко. МИД Белоруссии в лице главы ведомства Владимира Макея выразил готовность к переговорам с Западом.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Запад запретит вакцину России от коронавируса

Запад запретит вакцину России от коронавируса
Политика 4

«Роснефть» понесла рекордный убыток

«Роснефть» понесла рекордный убыток
Экономика

«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко

«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко
Политика 2

Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей

Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей
Экономика

Новости бизнеса

Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей

Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей

Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи

Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?

ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?

В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение

В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение

Новости дня

17:05 Школы России не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года Школы России не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:08 Более 20 стран ЕС высказались против санкций США по "Северному потоку-2" Более 20 стран ЕС высказались против санкций США по "Северному потоку-2"
15:00 ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты президентских выборов ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты президентских выборов
12:15 Россияне смогут проводить изоляцию при коронавирусе в отелях Турции Россияне смогут проводить изоляцию при коронавирусе в отелях Турции
11:48 В России предлагают лишать прав автомобильных хулиганов В России предлагают лишать прав автомобильных хулиганов
11:24 Врачи не доверяют новой российской вакцине от коронавируса Врачи не доверяют новой российской вакцине от коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:11 За сутки в России выявлено 5065 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5065 случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

16:30 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым? ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:16 В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение В Оренбургской области открыли новое нефтяное месторождение
14:47 В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
12:59 Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей Во втором квартале компании малого и среднего бизнеса заняли у банков 700 млрд рублей
11:45 Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи
11:22 Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок Столичные магазины и рестораны оштрафованы на полмиллиарда за посетителей без масок
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10:46 ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу
13 АВГ, 13:58 В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире
13 АВГ, 13:20 На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
13 АВГ, 12:47 В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter