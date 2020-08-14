«Вежливых людей» призывают в Белоруссию 641 0 Политика

Утром 14 августа главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале о необходимости ввести в Белоруссию «вежливых людей» для наведения порядка. За два дня до этого сервис слежения за самолетами FlightRadar зафиксировал прибытие в страну военного лайнера Ту-134, на котором с советских времени перевозили высшее партийное руководство и руководящий состав Минобороны, а также самолета Ту-134АК.