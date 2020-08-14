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«Вежливых людей» призывают в Белоруссию
14 Августа 2020 641 0 Политика
Утром 14 августа главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале о необходимости ввести в Белоруссию «вежливых людей» для наведения порядка. За два дня до этого сервис слежения за самолетами FlightRadar зафиксировал прибытие в страну военного лайнера Ту-134, на котором с советских времени перевозили высшее партийное руководство и руководящий состав Минобороны, а также самолета Ту-134АК.
Настала пора «вежливых людей»?
- Впервые «вежливые люди» – российские солдаты без знаков различия появились в 2014 году в Крыму. Они способствовали переходу полуострова в состав России и блокировали украинские военные части. К теме «вежливых людей» обратилась главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, которую считают идеологическим рупором Кремля.
- «Пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», – написала в Telegram-канале Симоньян, комментируя протесты в союзном государстве, которое в лице Александра Лукашенко отказалось от глубокой интеграции.
- Слова Симоньян могут быть больше, чем эмоциональной репликой. Поскольку, как пишет РБК, 12 августа два военных борта совершали полеты из Москвы в Минск. В частности борт RA-65690 и RA-65992. Первый подал последний сигнал в районе населенного пункта Ухвала в Минской области, второй вылетел из Минска обратно в Москву.
- До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
- Однако, похоже, российские военные, если и примут участие в белорусских событиях, то на стороне действующего президента. Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с переизбранием, а МИД РФ назвал протесты иностранным вмешательством.
- Тем временем соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Страны ЕС и США призвали провести досрочные выборы президента и пригрозили санкциями режиму Лукашенко. МИД Белоруссии в лице главы ведомства Владимира Макея выразил готовность к переговорам с Западом.
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