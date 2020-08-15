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Лукашенко попросил у Путина помощи. Кремль опасается, что он не устоит
15 Августа 2020 167 0 Политика
Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу, 15 августа, состоялся телефонный разговор – первый после выборов 10 числа. Согласно сайту Кремля, лидеры «выразили уверенность» в скором разрешении ситуации с массовыми протестами в Белоруссии. Больше ничего существенного официальный источник о разговоре не сообщает. Однако из заявлений Лукашенко перед беседой и после нее можно понять, на чем основывается «уверенность» двух лидеров и какие были достигнуты договоренности.
Уверенность в штыках
- На шестой день массовых протестов, проходящих по всем городам Белоруссии и затронувших все крупные предприятия республики, президент Александр Лукашенко попросил связать его с Путиным. «Чтобы я мог переговорить с ним сейчас», – объяснил Лукашенко чиновникам на совещании. Он подчеркнул, что происходящие события – это угроза уже не только для Белоруссии.
- Утром, до совещания с ближним кругом президента, Минск передал Москве 32 задержанных боевика ЧВК «Вагнера», которых удерживал в заложниках. Затем МИД Белоруссии попросил Евросоюз не вводить санкции, поскольку они станут «концом политики» страны, заигрывающей с Западом против России и с Россией против Запада. Но прозападный белорусский МИД опоздал – Лукашенко выбрал договариваться не с Западом, а с Путиным.
- По мнению белорусского президента, защита Белоруссии сегодня – это защита «всего нашего пространства, Союзного государства и пример другим». Он заверил – волна из республики покатится дальше в Россию. После этих слов Лукашенко переговорил с Путиным.
- «Меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит», – сказал он о российском президенте. Также он напомнил о договоре с Россией в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Как раз эти моменты (протесты) подходят под этот договор», – заключил Лукашенко.
- Таким образом разговоры о «вежливых людях» в Белоруссии приобретают реальные очертания, а вероятность вмешательства Москвы во внутренний белорусский конфликт возрастает.
- По словам источников Bloomberg, люди из окружения Лукашенко уже связывались со своими контактами в Кремле и обсуждали варианты бегства в Россию, если действующий президент будет отстранен от власти. Также они заверили, что в Кремле рассматривают возможность утраты Белоруссии как буфера между Россией и странами НАТО. Лукашенко может не устоять, полагают собеседники из администрации президента России.
- Несмотря на то, что Кремль «сыт по горло» Лукашенко, он хочет сохранить его на посту президента Белоруссии, чтобы не уступить влияние на республику Западу, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Тем не менее в Кремле называют жесткие репрессии режима Лукашенко против протестующих контрпродуктивными. Единственная надежда, что они помогут ему продержаться у власти еще немного.
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