Лукашенко попросил у Путина помощи. Кремль опасается, что он не устоит 167 0 Политика

Между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу, 15 августа, состоялся телефонный разговор – первый после выборов 10 числа. Согласно сайту Кремля, лидеры «выразили уверенность» в скором разрешении ситуации с массовыми протестами в Белоруссии. Больше ничего существенного официальный источник о разговоре не сообщает. Однако из заявлений Лукашенко перед беседой и после нее можно понять, на чем основывается «уверенность» двух лидеров и какие были достигнуты договоренности.