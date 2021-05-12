В России могут ограничить использование пальмового масла 348 1 Экономика

Российские власти собираются ограничить использование пальмового масла. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента подготовит предложения вместе с профильными министерствами. Повышение ставки НДС до 20% на пищевые продукты с добавлением масла проблему не решило.