В России могут ограничить использование пальмового масла
12 Мая 2021 348 1 Экономика
Российские власти собираются ограничить использование пальмового масла. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата парламента подготовит предложения вместе с профильными министерствами. Повышение ставки НДС до 20% на пищевые продукты с добавлением масла проблему не решило.
Госдума поборется с пальмовым маслом
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении выработать предложения по ограничению использования пальмового масла в России. Об этом со ссылкой на его заявление пишет ТАСС. По мнению Володина, введение НДС в размере 20% на продукты, содержащие пальмовое масло, не помогло: импорт вырос на 18,8% в начале этого года. Вредное сырье до сих пор используется в кондитерской и молочной продукции.
- Стандартная ставка НДС на пальмовое масло введена с 1 октября 2019 года. До этого продукция с его использованием облагалась налогом по льготной ставке. При этом Налоговый кодекс подразумевает льготную ставку для любого растительного масла в 10%.
- По словам Володина, он уже предложил Минфину обсудить этот вопрос. При этом спикер заметил, что «как ни парадоксально» – в России «отсутствуют инициативы по ограничению его использования». «Нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», – написал Володин в своем Telergam.
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- Политик озаботился пальмовым маслом перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. До этого времени он собирается обсуждать с правительством, комитетами Госдумы и министерствами, «в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию». «Свое слово должны сказать эксперты», – подчеркнул Володин и пообещал проинформировать общественность о результатах этой работы.
Госдума поборется с пальмовым маслом
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о намерении выработать предложения по ограничению использования пальмового масла в России. Об этом со ссылкой на его заявление пишет ТАСС. По мнению Володина, введение НДС в размере 20% на продукты, содержащие пальмовое масло, не помогло: импорт вырос на 18,8% в начале этого года. Вредное сырье до сих пор используется в кондитерской и молочной продукции.
- Стандартная ставка НДС на пальмовое масло введена с 1 октября 2019 года. До этого продукция с его использованием облагалась налогом по льготной ставке. При этом Налоговый кодекс подразумевает льготную ставку для любого растительного масла в 10%.
- По словам Володина, он уже предложил Минфину обсудить этот вопрос. При этом спикер заметил, что «как ни парадоксально» – в России «отсутствуют инициативы по ограничению его использования». «Нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», – написал Володин в своем Telergam.
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Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Политик озаботился пальмовым маслом перед выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. До этого времени он собирается обсуждать с правительством, комитетами Госдумы и министерствами, «в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию». «Свое слово должны сказать эксперты», – подчеркнул Володин и пообещал проинформировать общественность о результатах этой работы.
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