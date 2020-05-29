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Уроки коронаэкономики. Будет ли жизнь после эпидемии прежней?
29 Мая 2020 557 0 Экономика
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После более чем двухмесячного периода шока и карантина мир и наша страна вместе с ним начинают постепенно оживать, возвращаться к привычной жизни. Но будет ли жизнь действительно прежней или теперь нас ждет эта «новая нормальность»? Настала пора подвести первые итоги коронакризиса для государства, бизнеса и экономики в целом.
- Экономический кризис, спровоцированный эпидемией COVID-19, не имеет аналогов в мировой истории. По мнению американского предпринимателя Роберта Кийосаки, даже Великая Депрессия начала XX века в США покажется на его фоне «легкой разминкой». В этом смысле и государства, и компании действуют интуитивно, находя методом проб и ошибок те рецепты, которые действительно работают.
- При общей тенденции размывании среднего класса во всем мире будут нарастать социальное неравенство и напряженность между богатыми (владельцами «цифровых монополий») и бедными («цифровым пролетариатом»).
- Безопасной гаванью для инвестора становятся золото и серебро. В этот список добавляются криптовалюты. Главной же валютой было и остается доверие между людьми – это именно то, на чем строятся деловые отношения в любые времена, и то, что жизнь так сильно испытывает на прочность в период кризиса.
- Do not waste a good crisis! Кризис – лучшее время для роста. Универсальных рекомендаций для любой компании в этом смысле две: нужно уметь выживать и нужно внедрять корпоративную культуру, способствующую постоянным изменениям. Причем, меняться нужно быстрее рынка, действовать на опережение.
- Посещаемость всех Интернет-ресурсов в условиях карантина выросла в среднем в два и более раза. Снизилось неосознанное потребление информации, а значит, вырос спрос на качественный контент. Люди стали больше читать новостей.
- «Онлайн» утвердил свои преимущества перед «офлайном». Впереди других оказались онлайн-агрегаторы и онлайн-ритейлеры, сервисы связи и коммуникаций, онлайн-обучение, телемедицина, финтех-компании, рынок медиаконтента.
- Наблюдается развитие «зеленой энергетики», предъявляются высокие стандарты к энергоносителям (углеродное регулирование: новые требования по эмиссии метана, декарбонизация нефти и газа), что, в частности, является серьезной угрозой для сырьевого экспорта таких стран, как Россия.
- Правительства стран ЕС и Китая делают акцент на протекционизме и антикризисной финансовой поддержке национального бизнеса, в особенности малого и среднего. На эти цели расходуются сотни миллионов и миллиарды долларов. Задача номер один – выдавить иностранных конкурентов с национальных рынков; задача номер два – захватить иностранные рынки.
- Государству в России необходимо действовать крайне быстро и решительно, выстраивая систему поддержки и защиты приоритетных отраслей национальной экономики и рабочих мест от агрессивных действий зарубежных компаний.
- Осенью в нашей стране есть риск дефицита бюджетов на разных уровнях. Государству может элементарно не хватать денег на удовлетворение текущих нужд. Гипотезы можно строить разные, с кого государство будет стремиться получить эти средства, так что есть вероятность «закручивания гаек».
- Вместе с тем на перспективу целесообразно пролонгировать те регуляторные послабления, которые были приняты на время кризиса. Особенно в свете предстоящих парламентских выборов в России – удачный повод для снижения регуляторной нагрузки. Сейчас как никогда государству важно слышать бизнес и относиться с уважением к его потребностям. Сказывается, правда, и весьма существенно, различие моделей экономики: российской, в которой основу составляют госкомпании и госбанки (госкапитализм), vs западной, в которой значительная доля приходится на малый и средний бизнес, обеспечивающий от 50 до 70% вклада в ВВП.
- Будущий рынок труда – это рынок работодателя с явным акцентом на сотрудниках с digital-компетенциями, умеющих эффективно работать в удаленном режиме («удаленка» – слово года!)
- Тех, кто не вписывается в новую парадигму, рынок труда будет безжалостно оттеснять на периферию. Будет снижаться заработная плата таких работников, что приведет в конечном итоге к снижению располагаемых доходов и изменению потребительских предпочтений.
- Традиционное офлайн-образование (пусть даже с использованием дистанционных технологий) имеет все предпосылки постепенно стать элитным. Массовому потребителю придется довольствоваться «цифровым образовательным фаст-фудом» в виде различных онлайн-курсов с «говорящими головами».
- Компании при реализации плана антикризисных мероприятий «здесь и сейчас» очень важно не потерять из виду образ будущего. Даже находясь в эпицентре чрезвычайной ситуации, необходимо думать о стратегии на перспективу.
- Будущее будет вознаграждать те компании и организации, которые умеют выстраивать коллаборации в мультидисциплинарных экспертных командах, а также использовать аут- и краудсорсинг. «Модель подковы» (разомкнутый контур): большая открытость и больший выход во внешний мир.
- При переводе сотрудников на удаленный режим работы высвобождающиеся площади и рабочие мощности компании будут становиться обременением, «токсичным активом», от которого придется избавляться.
- Впереди – жесткий рынок потребителя. Предстоящей осенью будет выигрывать самый быстрый и адаптивный (Да здравствует agile!), обеспечивающий при этом высокое качество продукта.
- Крупные компании столкнулись с необходимостью формировать корпоративные ресурсы (базы знаний) не на стационарном компьютере с ограниченным доступом для всех и неограниченным – для топ-менеджмента, а уже в «облачном режиме» с возможностью удаленной качественной работы рядовых сотрудников.
- Значительно повысилась интенсивность и продуктивность работы в связи с экономией времени на дорогу, отсутствием «транспортной усталости» и сокращением времени на рабочие совещания и встречи.
- Очевидно, будет пересмотрена концепция организации офисного пространства с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и социально допустимой дистанции.
- Люди вдруг поняли, как много у них свободного времени и как много всего лишнего и наносного присутствовало «в прошлой жизни» до кризиса (ненужные встречи, бессмысленные поездки, пустые многочасовые совещания, отсутствие умного планирования своего досуга). Хотелось бы верить, что отныне мы все будем более осознанно подходить к тому, как, на что и самое главное с кем мы проводим свое время, и куда больше ценить человеческие взаимоотношения и личное «офлайновое» общение.
Автор Павел Селезнев – председатель Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ, доктор политических наук, доцент
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