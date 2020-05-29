Уроки коронаэкономики. Будет ли жизнь после эпидемии прежней? 557 0 Экономика img_copyright

После более чем двухмесячного периода шока и карантина мир и наша страна вместе с ним начинают постепенно оживать, возвращаться к привычной жизни. Но будет ли жизнь действительно прежней или теперь нас ждет эта «новая нормальность»? Настала пора подвести первые итоги коронакризиса для государства, бизнеса и экономики в целом.