ТОП10 самых необычных и впечатляющих научных новостей 2020 года

В течение года ученые делают огромное количество научных открытий. Оглядываясь назад, мы подобрали для вас наиболее интересные, волнующие и невероятные открытия 2020 года.

Самая большая научная новость в этом году, безусловно, была связана с новым коронавирусом и продолжающейся пандемией. Истории о COVID-19 получили экспоненциально больше просмотров, чем любые другие научные новости.

Но, несмотря на трудности пандемии, за пределами области исследований COVID-19 происходило множество увлекательных научных исследований. От огромных морских существ до гигантских астероидов. Вот обзор некоторых из самых впечатляющих и необычных историй этого года.

1. Коронавирус и пандемия COVID-19

Один из самых интригующих вопросов о COVID-19, ответ на который еще предстоит получить: откуда он возник? Происхождение нового коронавируса, получившего название SARS-CoV-2, изначально было неясным, что породило стойкий миф о том, что вирус был создан учеными и ускользнул из лаборатории в Ухане, Китай, где началась вспышка. Тем не менее анализ генома SARS-CoV-2 показал, что вирус встречается в природе и вряд ли может быть создан человеком. До сих пор нет доказательств того, что вирус SARS-CoV-2 создан человеком, несмотря на продолжающееся расследование этой возможности.

Хотя ученые знают, что вирус наиболее точно соответствует коронавирусам, обнаруженным в определенных популяциях подковообразных летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань, Китай. Однако, даже если они знают, что вирус, скорее всего, произошел от подковообразной летучей мыши, ученые не уверены, как он попал к людям и был ли задействован промежуточный хозяин - было предложено несколько посредников, включая панголинов и даже змей.

2. X-образная галактика

Ученые обнаружили странную галактику PKS 2014−55 в форме бумеранга. При наблюдении с помощью радиотелескопов эта галактика выглядит как гигантский X в небе, каждая рука которого простирается в космос на десятки миллионов световых лет (или примерно в 100 раз длиннее Млечного Пути!). Возникает вопрос: почему?

Профессор Билл Коттон из Национальной радиоастрономической обсерватории в Вирджинии, который вместе с коллегами нанес на карту эту безумную галактику с помощью массивного радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке и получили поистине невероятное изображение, дал ответ на этот вопрос. На изображении отчетливо видны две струи сверхзаряженной материи, вылетающие из центральной черной дыры галактики, а затем отбрасываемые назад давлением межгалактического пространства. Часть этой удаляющейся материи отскочила от пыльного диска галактики, создав яркую форму бумеранга, которую мы видим.

3. Новый человеческий орган

В этом году ученые обнаружили новый человеческий орган: набор слюнных желез, расположенных глубоко в верхней части горла. До обнаружения этих скрытых желез ученые не думали, что в этой области за носом есть какие-либо органы - только микроскопические диффузные слюнные железы. Но этот набор, называемый трубчатыми слюнными железами, в среднем имеет заметную длину 1,5 дюйма (3,9 см) и, вероятно, смазывает и увлажняет верхнюю часть глотки за носом и ртом.

4. Самая большая озоновая дыра на Северном полюсе

В апреле научное сообщество было заинтриговано узнав, что эксперты обнаружили, возможно, самую большую дыру в озоновом слое, когда-либо зарегистрированную над Северным полюсом. Дыра покрывала площадь, примерно в три раза превышающую размер Гренландии, и могла подвергнуть людей, живущих в далеких северных широтах, воздействию высоких уровней ультрафиолетового излучения. Это невероятно, но дыра в конце концов закрылась сама по себе.

5. Полет "Звездного человека" на Марс

В октябре манекен SpaceX Starman, сидящий на водительском сиденье вишнево-красного Tesla Roadster, максимально приблизился к Марсу. В этом году быстро разлагающийся спортивный автомобиль и манекен находились на расстоянии чуть менее 8 миллионов километров от Красной планеты, что примерно в 19 раз больше расстояния от Земли до Луны. Starman и Tesla Roadster вращаются вокруг Солнца около двух лет с момента запуска в феврале 2018 года.

6. мРНК вакцины

Вакцины мРНК могут радикально изменить производство вакцин в будущем. Некоторые из вакцин против COVID-19 основаны на мРНК, которые представляют собой цепи генетического кода. Данная технология, как показали проведенные клинические испытания, заставляет иммунную систему самого человека бороться с новым коронавирусом. Также необходимо отметить, что вакцины от COVID-19 были созданы и внедрены в эксплуатацию в беспрецедентные сроки.

7. Оумуамуа все еще может быть инопланетной технологией

Оумуамуа - загадочный межзвездный объект, который пронесся через нашу солнечную систему два года назад. Некоторые люди подозревали, что сигарообразный объект был какой-то инопланетной технологией, особенно потому, что он ускорялся, как будто что-то толкало его. Но ученые поспешили указать, что шансы на инопланетное происхождение невелики, а физическое или астрономическое объяснение более вероятно. Тем не менее, в августе астрофизики опубликовали исследование, опровергающее по крайней мере одну не-инопланетную теорию - водород работает над движением объекта. Значит, есть надежда, что это пришельцы!

8. Солнечное нарушение

Исследование, представленное на конференции Общества интегративной и сравнительной биологии 2020 года, показало, что у здоровых серых китов почти в 4,5 раза больше шансов выбраться на берег, когда на нашем солнце много солнечных пятен, что указывает на повышенную активность солнечных штормов и высокие выбросы радиоволн.

Ученые давно подозревали, что серые киты используют магнитное поле Земли для навигации. Таким образом, возможно, что когда что-то нарушает магнитное поле Земли, например, солнечная буря, это заставляет китов совершать навигационную ошибку и выбрасываться на берег. Но ученые не знают наверняка, есть ли у китов магниторецептивное чутье или нет, так что, возможно, происходит что-то еще. Сейчас ясно только то, что здоровые серые киты чаще выбрасываются на берег, когда солнце ведет себя как сумасшедшее.

9. Шахтеры ледникового периода

Во время последнего ледникового периода люди на территории нынешней Мексики отправились в черные пещеры, рискуя жизнью и здоровьем, чтобы добыть ценный минерал. Они искали не золото или серебро, а охру - похожий на мелок красноватый пигмент, используемый для ритуалов и повседневных дел.

Это открытие показывает, насколько умными и целеустремленными были люди 12000 лет назад. Мы склонны думать о доисторических людях как о людях, которые не были особенно искушенными, но это далеко от истины. В этом случае коренные жители полуострова Юкатан несли факелы в пещеры, делали каменные орудия труда и мастерили каменные маркеры, чтобы не заблудиться. Они проделали всю эту работу для добычи охры, которую они, возможно, использовали как солнцезащитный крем или средство от насекомых.

10. Самое длинное подводное существо

Многие были взволнованы, узнав об открытии морского животного длиной 150 футов (45 метров), называемого сифонофором - полупрозрачного струнного существа, которое, как и коралл, состоит из более мелких существ. Подводные исследователи с исследовательского судна Falkor заметили длинного зверя в подводном каньоне у побережья Австралии. Команда сказала, что этот сифонофор «по-видимому, самое большое животное из когда-либо обнаруженных», пишет Live Science.