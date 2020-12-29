Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ 184 0 Экономика

Российское правительство в 2020 году старалось не трогать деньги в Фонде национального благосостояния. Из 9,1 трлн руб., которые в нем находятся, власти взяли только 290-300 млрд руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, Россия столкнулась не только с падением цен на нефть, но и со снижением налоговых поступлений. Поэтому правительство решило латать дыру в бюджете за счет увеличения государственного долга.