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Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ

29 Декабря 2020 184 0 Экономика
Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ

Российское правительство в 2020 году старалось не трогать деньги в Фонде национального благосостояния. Из 9,1 трлн руб., которые в нем находятся, власти взяли только 290-300 млрд руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС. По его словам, Россия столкнулась не только с падением цен на нефть, но и со снижением налоговых поступлений. Поэтому правительство решило латать дыру в бюджете за счет увеличения государственного долга.

От чего ФНБ страхует бюджет

  • В 2020 году правительство практически не использовало Фонд национального благосостояния. Несмотря на наиболее тяжелый экономический кризис за последние 20 лет и пандемию коронавируса, власти потратили из 9,146 трлн руб. всего 290-300 млрд. Такие данные привел глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.
  • Министр объясняет это следующим образом: главная задача ФНБ – страховка бюджета от снижения нефтегазовых доходов. Но в 2020 году «снижение доходов было связано не только со снижением цен на нефть, но и – основная масса – со снижением экономической активности». «Поэтому мы осуществляли заимствования», – пояснил Силуанов.
  • По данным самого Минфина, доля нефтегазовых доходов бюджета за 11 месяцев 2020 года снизилась с 40% до 29%. Бюджет недополучил 2,483 трлн руб. от экспорта нефти и газа. Объем прочих налогов при этом вырос на 4% с учетом инфляции (то есть на 8,4% в номинальном выражении). Из этого следует, что Силуанов ошибается, когда говорит о «снижении налогов и отсрочки налогов». В действительности Россия потеряла в основном нефтегазовые доходы и, согласно закону, должна была задействовать ФНБ.
  • Власти также не стали считаться с подавленной экономической активностью, о которой упомянул Силуанов и подняли налоги на экономику: с 2021 года вырастет НДФЛ, НДПИ, появится налог на банковские вклады, увеличатся акцизы. При этом накануне 2021 года Силуанов в очередной раз пообещал, что в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета в будущем Минфин не будет повышать налоги. То же самое он говорил перед предыдущим повышением и после увеличения НДС с 18% до 20% в 2019 году.

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  • «Если доходы не будут поступать, будем заимствовать. Если нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния», – заявил Силуанов. Он же в этом году говорил об «опасной черте» для госдолга в 20% ВВП. По итогам года долг вырастет до 21% ВВП.
  • Вместе с тем Минфин, по словам Силуанова, готовится к новому падению цен на нефть. Как отметил министр, спрос на углеводороды находится «в рисковой зоне». Угрожают нефти и газу зеленые технологии. «Все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике, все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне 50 долларов и выше» нельзя, считает Силуанов. По его словам, пока у правительства нет никакого другого плана, что с этим делать, кроме как тратить ФНБ, компенсируя выпадающие нефтегазовые поступления.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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