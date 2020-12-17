Россия больше не «бензоколонка». Путин рассказал о слезании с «нефтяной иглы» 88 0 Экономика

Президент Владимир Путин показал хорошее знание официальной статистики во время ежегодной пресс-конференции. По его словам, одним из положительных моментов пандемии коронавируса стало то, что 70% федерального бюджета начало формироваться не за счет экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Действительно, за 11 месяцев 2020 года доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась с 40% до 29%. Однако это так же значит, что власти начали реализовывать концепцию «люди – новая нефть» и собирать больше налогов с россиян.