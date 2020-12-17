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Россия больше не «бензоколонка». Путин рассказал о слезании с «нефтяной иглы»

17 Декабря 2020 88 0 Экономика
Россия больше не «бензоколонка». Путин рассказал о слезании с «нефтяной иглы»

Президент Владимир Путин показал хорошее знание официальной статистики во время ежегодной пресс-конференции. По его словам, одним из положительных моментов пандемии коронавируса стало то, что 70% федерального бюджета начало формироваться не за счет экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. Действительно, за 11 месяцев 2020 года доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась с 40% до 29%. Однако это так же значит, что власти начали реализовывать концепцию «люди – новая нефть» и собирать больше налогов с россиян.

Бензоколонкой больше не называть

  • Президент Путин нашел положительную сторону в экономическом кризисе, вызванном пандемией коронавируса. «Мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», – сказал глава государства и подчеркнул: у недоброжелателей страны больше не получится назвать Россию «бензоколонкой», поскольку «это уже не имеет под собой реальных оснований».
  • Путин имел в виду прежде всего снижение зависимости федерального бюджета от нефтегазового экспорта. На начало года 40% доходов бюджета формировались за счет углеводородного сырья, а на конец ноября, по данным Минфина, этот показатель упал до 29%. Сказалось урезание добычи на 2,8 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, а также низкий спрос на ключевых рынках для российского сырья.
  • Таким образом, российские власти ничего не сделали, чтобы «слезть с нефтяной иглы», а лишь принимали складывающиеся условия как данность. Бюджет недосчитался 2,483 трлн руб. доходов от нефти и газа, которые пришлось частично замещать долгом, а частично – другими налогами. Объем прочих налогов вырос на 4% в реальном выражении (с учетом инфляции в 4,4%).
  • Несмотря на это, зависимость бюджета от нефти выросла до максимума за 6 лет. Федеральный бюджет сводится в 2020 году при цене в 85 долларов за баррель, рассчитали аналитики Альфа-банка. В 2019 году этот показатель равнялся 49 долларам. Заменить экспорт углеводородов России нечем – прочий сырьевой экспорт уменьшился на 4,2 млрд долларов, по данным ЦБ.
  • Из-за низких цен на нефть и небольших объемов экспорта правительство России решило урезать бюджет 2021 года на 5%, или на 1,1 трлн руб. Вместе с тем будут введены новые налоги и повышены уже действующий. В частности заработает налог на банковские вклады, повышенный НДФЛ на доходы россиян выше 5 млн руб., а также вырастет НДПИ. Поэтому, если Россия и начала «слезать с нефтяной иглы», то ей предстоит долгая «ломка», лучшим последствием которой может быть гражданский подход – налоги в обмен на представительство во власти.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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