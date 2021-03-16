Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии 440 0 Экономика

Глава «Роснефти» и секретарь комиссии при президенте по топливно-энергетическому комплексу Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором предупредил главу государства об угрозе потери Россией угольных рынков Азии. Это может произойти из-за «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.