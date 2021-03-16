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Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии

16 Марта 2021 440 0 Экономика
Сечин предупредил Путина о потере Россией угольных рынков Азии

Глава «Роснефти» и секретарь комиссии при президенте по топливно-энергетическому комплексу Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором предупредил главу государства об угрозе потери Россией угольных рынков Азии. Это может произойти из-за «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо.

Путин согласен с Сечиным

  • Глава «Роснефти», занимающий также должность секретаря президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин написал Владимиру Путину письмо и предупредил об угрозе потери рынков Азиатско-Тихоокеанского региона из-за «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля в Азию. Об этом пишет «Коммерсант», который ознакомился с письмом.
  • По словам Сечина, сейчас экспортные потоки угля направляются в порт Тамань вместо того, чтобы идти на рынки Азии. Глава «Роснефти» напомнил о совещании 2018 года в Кемерово, на котором было принято решение о расширении Восточного полигона. В результате полигон должен был пропускать на восток 195 млн тонна угля из России к 2025 году. В том числе 100 млн тонн в порты Приморского края и 85 млн тонн на Ванино-Совгаванский узел.
  • Но работа в этом направлении не ведется. Сечин подчеркивает, что ведомства и инфраструктурные компании пытаются развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань в Краснодарском крае. Это происходит потому, что ставки перевалки в Тамани достигают 17-18 долларов за тонну – «более чем в полтора раза» больше, чем в Ванино, пишет Сечин. Однако это «не отвечает задачам развития российской угольной промышленности, а также экономически неоправданы». В итоге Россия может потерять долю на угольных рынках в Азии, предупреждает глава «Роснефти».
  • Путин, прочитав письмо, поставил на нем резолюцию «согласен» и поручил правительству разобраться с вопросом. В компании ОТЭКО, которая владеет терминалом в Тамани, заметили, что ставка на перевалку у них соответствует ставкам перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна. «Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования», – подчеркнули в компании.
  • Данные о разных ставках так же не подтверждаются: по данным Argus Russian Coal от 5 марта, ставка на перевалку в порту Тамань составляла 13,88 доллара за тонну. Чуть меньше она стоила в порту Восточный в Ванино – 13,5 доллара.

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  • Как стало известно «Коммерсанту», премьер Михаил Мишустин уже обсудил вопрос с правительством и поручил расширить пропускную способность Восточного полигона. В частности, РЖД займется расширением Байкало-Амурской и Трассибирской магистралей и привлечет для этого в качестве трудовых ресурсов российских военных. Также Путин разрешил потратить 10 млрд долларов на железную дорогу в Китай для вывоза угля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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