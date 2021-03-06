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Российских военных пошлют расширять БАМ и Транссиб. РЖД не хватает инвестиций

6 Марта 2021 546 0 Экономика
Российских военных пошлют расширять БАМ и Транссиб. РЖД не хватает инвестиций

Госкорпорация РЖД займется расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и привлечет для этого в качестве трудовых ресурсов российских военных. Об этом на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области заявил глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС. Труд солдат понадобился корпорации в связи с ухудшением финансового положения – до 2025 года РЖД оценивает сокращение инвестиций в 1,1 трлн руб.

Военные помогут со строительством

  • На совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области глава РЖД Олег Белозеров сообщил о проработке с Минобороны вопроса привлечения трудовых ресурсов российской армии для расширения БАМа и Транссиба, пишет ТАСС.
  • По словам Белозерова, у РЖД и Минобороны есть совместный протокол, который подписали первые замы. «Мы готовы разместить военных на этих объектах, мы знаем на каких объектах», – сказал глава РЖД. Он подчеркнул, что военные могут работать «только по специальным договорным условиям». «Я уверен, что мы этот вопрос решим», – сказал он.
  • Таким образом, военные могут принять участие в модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссиба – крупнейшем инфраструктурном проекте России. В 2021 году РЖД должна расширить пропускную способность железных дорог в направлении морских портов на Дальнем Востоке до 144 млн тонн. Второй этап предполагается реализовать до 2024 года и увеличить пропускную способность до 180 млн тонн в год.
  • РЖД из-за кризиса вынуждены сократить инвестиционную программу на 2020-2021 годы на 550 млрд руб. До 2025 года сокращение инвестиций составит 1,1 трлн руб. По словам Белозерова, РЖД сегодня сильно отклонились от плановых проектов и «долгосрочной программы развития». В том числе поэтому корпорации нужна помощь военных.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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