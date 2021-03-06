Российских военных пошлют расширять БАМ и Транссиб. РЖД не хватает инвестиций 546 0 Экономика

Госкорпорация РЖД займется расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и привлечет для этого в качестве трудовых ресурсов российских военных. Об этом на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области заявил глава РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС. Труд солдат понадобился корпорации в связи с ухудшением финансового положения – до 2025 года РЖД оценивает сокращение инвестиций в 1,1 трлн руб.