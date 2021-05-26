Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии
26 Мая 2021 82 0 Экономика
Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии уже в начале июня. Целью ограничений может стать ключевой экспортный товар страны – калийные удобрения. Калий – главное богатство республики и его экспорт приносит существенный объем валютной выручки Минску. В то же время Белоруссия обеспечивает 25% потребностей Европы в минеральных удобрениях. Поэтому санкции могут быть чувствительны для мировых рынков.
ЕС может ударить по белорусскому калию
- Одним из возможных ответов Евросоюза на экстренную посадку рейса Ryanair в Минске и последующий арест оппозиционера Романа Протасевича могут стать санкции против белорусской калийной промышленности. Об этом Bloomberg рассказали знакомые с ситуацией европейские чиновники.
- Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили жесткие санкции. И хотя конкретные сферы для их введения пока не определены, калийная промышленность Белоруссии есть среди рассматриваемых вариантов. Один из чиновников поясняет – калий является основным экспортным товаром Белоруссии. В то же время страна выступает одним из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Поэтому ограничения в этой сфере будут обоюдоострыми.
- По словам аналитика ВТБ Капитал Елены Сахновой, сила удара во многом будет зависеть от типа санкций. С одной стороны, ЕС может запретить финансирование калийной промышленности республики. С другой – запрет на сотрудничество европейских компаний с Белоруссией осложнит работу последним, а Белоруссия сможет уйти на азиатские рынки.
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- Санкции, таким образом, приведут к повышению цен на калий в Европе, поскольку Белоруссия обеспечивает 25% потребностей ЕС в удобрениях. Однако от этого выиграет российский производитель «Уралкалий», который займет место Белоруссии на рынке.
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