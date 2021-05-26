Санкции ЕС могут ударить по ключевому экспортному товару Белоруссии 82 0 Экономика

Евросоюз намерен ввести новые санкции против Белоруссии уже в начале июня. Целью ограничений может стать ключевой экспортный товар страны – калийные удобрения. Калий – главное богатство республики и его экспорт приносит существенный объем валютной выручки Минску. В то же время Белоруссия обеспечивает 25% потребностей Европы в минеральных удобрениях. Поэтому санкции могут быть чувствительны для мировых рынков.